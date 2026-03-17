Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 марта, 19:47

Политика

Трамп потребовал расследовать использование направленных Украине денег

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости расследовать, как именно были потрачены средства, которые Вашингтон выделял Киеву в качестве помощи. Он высказался об этом в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме

По словам главы государства, администрация предыдущего лидера США Джо Байдена передала Киеву 350–400 миллиардов долларов наличными и с этими деньгами необходимо разобраться. Он также подчеркнул, что Штаты больше не финансируют Украину, а оружие теперь продается по полной стоимости.

Вместе с тем Трамп отметил, что Вашингтону было необязательно помогать Киеву, однако Байден решил иначе.

Ранее Еврокомиссия одобрила соглашение о выдаче Украине кредита на 90 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что 60 миллиардов евро будут направлены на военные закупки в пользу Киева, а оставшиеся средства – на поддержку бюджета страны.

Принятый план раскритиковал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что любой, кто считает, что кредиты Евросоюза, выданные Киеву, могут быть погашены российскими репарациями, "либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок".

Читайте также


политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика