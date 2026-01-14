Форма поиска по сайту

14 января, 20:30

Политика

Орбан резко раскритиковал план ЕК по кредитованию Украины

Фото: ТАСС/Владислав Ногай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал принятый Еврокомиссией план по кредитованию Украины. Соответствующий пост он выложил в соцсети Х.

По словам политика, любой, кто считает, что брюссельские кредиты, выданные Киеву, могут быть погашены российскими репарациями, "либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром".

Орбан отметил, что утверждающие о том, что время играет против Москвы, не осмеливаются или не хотят знать реальные факты о военном, экономическом и географическом положении дел. Кроме того, он подверг критике инициативу использования замороженных активов РФ, а также заявления о "реформах" на Украине, напомнив о недавних коррупционных скандалах.

"Реальность уже стучится в двери Брюсселя. Пришло время прислушаться к здравому смыслу", – подытожил Орбан.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила об утверждении соглашения, предоставляющего Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. С ее слов, 60 миллиардов евро пойдут на военные закупки в пользу Киева, еще 30 миллиардов потратят на поддержку украинского бюджета.

При этом Украина сможет вернуть долг странам Евросоюза, если Россия выплатит "репарации в полном объеме", указано в документе.

