13 марта, 19:22

Экономика

Годовая инфляция в России в феврале составила 5,91%

Годовая инфляция в России в феврале этого года составила 5,91%. В январе показатель был на уровне 6%. Это следует из данных Росстата.

В месячном выражении цены выросли на 0,73%. В частности, стоимость продовольственной продукции в феврале увеличилась на 0,84% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении – на 5,43%.

При этом стоимость непродовольственной продукции в месячном выражении увеличилась на 0,28%, а в годовом – на 3,2%. Кроме того, услуги подорожали на 1,1% к январю и на 9,89% – в годовом выражении.

Инфляция в стране с 3 по 10 марта составила 0,11%, а в период с 25 февраля по 2 марта – 0,08%. В годовом выражении показатель, по данным на 10 марта (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), достиг 5,91%.

Помимо этого, с начала марта потребительские цены в стране повысились на 0,14%.

Ранее Центробанк России предупреждал, что ожидает разовый всплеск инфляции в октябре с учетом запланированной индексации тарифов на коммунальные услуги.

По словам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрея Гангана, рост уже заложен в прогнозе регулятора. Он также подчеркнул, что у Банка есть все возможности для того, чтобы инфляция вернулась в устойчивой части к 4% в середине 2026 года.

