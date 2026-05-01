Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 18:30

Четверо детей погибли в ДТП под Екатеринбургом

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Свердловской области"

Авария с участием четырех автомобилей произошла на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. В результате погибли четверо несовершеннолетних, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель автомобиля Renault не смог справиться с управлением и допустил наезд на встречную полосу движения. Там он врезался в машину Toyota.

В результате автомобиль виновника ДТП откинуло на грузовой Man с полуприцепом, а потом – на автомобиль Opel. В итоге Renault загорелся.

Уточняется, что все погибшие находились в автомобиле Renault. Еще одна пассажирка 2009 года рождения находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали.

В автомобиле Toyota ехали мужчина и женщина, которых также доставили в медучреждение. Водитель грузовика и пассажиры Opel не пострадали.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с участием нетрезвой водительницы в Забайкалье. Всех их доставили в больницы. Также сотрудники ГАИ установили, что у виновницы ДТП не было водительских прав.

