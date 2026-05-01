Интервалы движения поездов на МЦД-3 будут увеличены по ночам с 4 по 7 мая

График движения поездов на МЦД-3 изменится в ночи на 5, 6 и 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, в указанные даты интервалы движения увеличат до 1 часа в период с 23:00 до 06:00. Также изменятся пути отправления.

На Казанском направлении, на участке Люберцы – Плющево интервалы движения увеличатся до 1 часа. На участке Люберцы – Казанский вокзал могут измениться пути отправления.

Ряд поездов в обе стороны будут следовать по пути "на Ипподром/в область". Некоторые составы со стороны Ипподрома проследуют укороченными маршрутами до и от станции Люберцы.

Также некоторые составы отправятся в другое время, изменятся и остановки. Например, ряд поездов не будет останавливаться на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки. В основном они будут курсировать по 3-му и 4-му путям по тарифу МЦД и остановятся на станциях Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино, Андроновка, Авиамоторная и Казанский вокзал.

На Ленинградском направлении интервалы движения увеличатся на 15 минут. Помимо этого, некоторые составы со стороны Зеленограда-Крюково будут курсировать от и до станции Митьково.

Пассажиров призвали уточнять расписание на сайтах перевозчиков и планировать маршруты заранее. Изменения связаны с капитальным ремонтом путей участка Люберцы – Перово.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников из Москвы отправятся 123 дополнительных поезда дальнего следования. С 30 апреля по 12 мая составы направятся в Казань, Архангельск, Волгоград и другие российские города. Также с 1 мая со Казанского вокзала отправится новый туристический поезд "Космические выходные" сообщением Москва – Самара – Оренбург – Саранск.