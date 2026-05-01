Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 17:10

Транспорт

Интервалы движения поездов на МЦД-3 будут увеличены по ночам с 4 по 7 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов на МЦД-3 изменится в ночи на 5, 6 и 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, в указанные даты интервалы движения увеличат до 1 часа в период с 23:00 до 06:00. Также изменятся пути отправления.

На Казанском направлении, на участке Люберцы – Плющево интервалы движения увеличатся до 1 часа. На участке Люберцы – Казанский вокзал могут измениться пути отправления.

Ряд поездов в обе стороны будут следовать по пути "на Ипподром/в область". Некоторые составы со стороны Ипподрома проследуют укороченными маршрутами до и от станции Люберцы.

Также некоторые составы отправятся в другое время, изменятся и остановки. Например, ряд поездов не будет останавливаться на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки. В основном они будут курсировать по 3-му и 4-му путям по тарифу МЦД и остановятся на станциях Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино, Андроновка, Авиамоторная и Казанский вокзал.

На Ленинградском направлении интервалы движения увеличатся на 15 минут. Помимо этого, некоторые составы со стороны Зеленограда-Крюково будут курсировать от и до станции Митьково.

Пассажиров призвали уточнять расписание на сайтах перевозчиков и планировать маршруты заранее. Изменения связаны с капитальным ремонтом путей участка Люберцы – Перово.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников из Москвы отправятся 123 дополнительных поезда дальнего следования. С 30 апреля по 12 мая составы направятся в Казань, Архангельск, Волгоград и другие российские города. Также с 1 мая со Казанского вокзала отправится новый туристический поезд "Космические выходные" сообщением Москва – Самара – Оренбург – Саранск.

Движение поездов на МЦД-3 изменится с 1 по 3 и с 9 по 11 мая

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

