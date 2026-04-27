27 апреля, 09:12

Транспорт

В майские выходные в Москве назначат почти 50 дополнительных пригородных поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат дополнительные поезда и внесут изменения в график движения на майских праздниках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 30 апреля по 8 мая пригородные поезда Московского транспортного узла будут следовать по расписанию пятницы, 1, 2, 9 и 10 мая – по расписанию субботы, 3 и 11 мая – по расписанию воскресенья, а 4 и 12 мая – по расписанию понедельника.

Также на период праздников на пути выйдут почти 50 дополнительных поездов. Составы № 7012/7011/7021 Москва – Муравьево, № 7024/7018/7017 Муравьево – Москва, № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 и № 7032 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) будут курсировать 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая.

Поезд № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) выйдет на маршрут 4 и 12 мая, № 7083/7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) – Владимир – 1, 3, 10 и 11 мая, № 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – 1, 3, 10 и 11 мая, № 7079/7080 Владимир – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – 1, 2, 9 и 11 мая, № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 – 2 и 9 мая, № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) – 30 апреля, 2 и 9 мая, № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) – 2 и 9 мая.

При этом 30 апреля и 8 мая вместо экспресса № 7191 Москва – Малоярославец будет следовать фирменный экспресс № 7093 Москва – Калуга-1. Время его отправления назначено на 20:35. Билеты на поезд продаются с указанием места.

С 30 апреля также увеличат число поездов, передвигающихся между Россией и Белоруссией. С 1 мая запустят движение дополнительных составов по маршруту Смоленск – Витебск – Смоленск, с 30 апреля – Смоленск – Орша – Смоленск. Кроме того, в майские праздники дополнительные поезда будут курсировать между Смоленском и Витебском.

Вместе с тем будет восстановлено движение поездов летнего периода. Состав № 6343 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец запустят по пятницам, № 6772, 6776, 6773, 6775 Калуга-1 – Ферзиково – по выходным дням, № 7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) – Владимир – по субботам, № 7103 Железнодорожная – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – по субботам, № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) – по воскресеньям.

Подробная информация будет доступна в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на МЦД-2 изменится 1–3 мая. В частности, на Рижском направлении на участке Площадь трех вокзалов – Тушинская в указанные даты ожидание составов увеличится до 1 часа 20 минут, а на участке Тушинская – Нахабино – до 1 часа.

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

