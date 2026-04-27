В майские выходные в Москве назначат почти 50 дополнительных пригородных поездов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат дополнительные поезда и внесут изменения в график движения на майских праздниках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 30 апреля по 8 мая пригородные поезда Московского транспортного узла будут следовать по расписанию пятницы, 1, 2, 9 и 10 мая – по расписанию субботы, 3 и 11 мая – по расписанию воскресенья, а 4 и 12 мая – по расписанию понедельника.

Также на период праздников на пути выйдут почти 50 дополнительных поездов. Составы № 7012/7011/7021 Москва – Муравьево, № 7024/7018/7017 Муравьево – Москва, № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 и № 7032 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) будут курсировать 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая.

Поезд № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) выйдет на маршрут 4 и 12 мая, № 7083/7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) – Владимир – 1, 3, 10 и 11 мая, № 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – 1, 3, 10 и 11 мая, № 7079/7080 Владимир – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – 1, 2, 9 и 11 мая, № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 – 2 и 9 мая, № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) – 30 апреля, 2 и 9 мая, № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) – 2 и 9 мая.

При этом 30 апреля и 8 мая вместо экспресса № 7191 Москва – Малоярославец будет следовать фирменный экспресс № 7093 Москва – Калуга-1. Время его отправления назначено на 20:35. Билеты на поезд продаются с указанием места.

С 30 апреля также увеличат число поездов, передвигающихся между Россией и Белоруссией. С 1 мая запустят движение дополнительных составов по маршруту Смоленск – Витебск – Смоленск, с 30 апреля – Смоленск – Орша – Смоленск. Кроме того, в майские праздники дополнительные поезда будут курсировать между Смоленском и Витебском.

Вместе с тем будет восстановлено движение поездов летнего периода. Состав № 6343 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец запустят по пятницам, № 6772, 6776, 6773, 6775 Калуга-1 – Ферзиково – по выходным дням, № 7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) – Владимир – по субботам, № 7103 Железнодорожная – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – по субботам, № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) – по воскресеньям.

Подробная информация будет доступна в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на МЦД-2 изменится 1–3 мая. В частности, на Рижском направлении на участке Площадь трех вокзалов – Тушинская в указанные даты ожидание составов увеличится до 1 часа 20 минут, а на участке Тушинская – Нахабино – до 1 часа.

