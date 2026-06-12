Ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Спустя несколько минут в Росавиации заявили о снятии ограничений в указанных аэропортах.

Меры вводились на фоне атаки БПЛА на Москву. С утра 12 июня на подлете к городу ликвидированы 27 дронов.