Собянин сообщил об отражении атаки уже 27 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны уничтожили два дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на российскую столицу началась утром 12 июня. На данный момент над городом сбито уже 27 дронов.

На этом фоне временные ограничения на работу были введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Спустя время ограничения сняли.