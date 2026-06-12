График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 22:20

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании.

Ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на Москву. Таким образом, с утра 12 июня на подлете к городу ликвидированы 25 дронов.

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