Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании.

Ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на Москву. Таким образом, с утра 12 июня на подлете к городу ликвидированы 25 дронов.