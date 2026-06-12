Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Данные меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

Кроме того, временные ограничения продолжают действовать в аэропорте Внуково. Авиагавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения связаны с попыткой атаки БПЛА на столичный регион. Всего в настоящее время силы ПВО сбили 10 дронов.