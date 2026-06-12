12 июня, 08:36Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 10 БПЛА, летевших на столицу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку еще трех БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы, в пятницу, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На месте падения фрагментов задействованы экстренные службы.
Ранее Собянин сообщал о нейтрализации семи беспилотников, которые также летели к столице. Всего в настоящее время силы ПВО сбили 10 дронов.
На фоне этого временные ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.