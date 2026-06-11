ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу в селе Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

Дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте. В штабе выразили соболезнования родным и близким погибшей.

"В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены одиннадцать человек. Двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения различных частей тела", – рассказали в штабе.

Еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Также поврежден сам автобус.

Кроме того, в поселке Разумном Белгородского округа из-за удара FPV-дрона оказалась повреждена спецтехника. При атаке второго беспилотника пострадали инфраструктурный объект, а также кузова и стекла шести автомобилей.

В хуторе Леоновке Валуйского округа в результате детонации сбитого дрона разбились окна надворной постройки. Вместе с тем в селе Головчине Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, транспорт получил повреждения.

"В Шебекинском округе в селе Белянке от детонации дрона получили повреждения сельхозтехника и КамАЗ. В селе Суркове FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия – повреждена одна единица спецтехники", – уточнили в штабе.

Также в селе Сергиевке Краснояружского округа беспилотник ударил по социальному объекту. В результате атаки была пробита кровля здания.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по поселку Разумному в Белгородской области пострадала девятимесячная девочка. БПЛА атаковал торговый центр. Травмы получили пять мирных жителей, в том числе два ребенка.