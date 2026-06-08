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08 июня, 18:42

Происшествия

Пять женщин пострадали при взрыве в белгородском селе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В селе Беловском Белгородской области в результате взрыва пострадали пять мирных жительниц. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

"Женщин с предварительным диагнозом "акубаротравмы" для обследования бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода", – уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, повреждения получили административное здание, 3 многоквартирных и более 20 частных домов. На месте работают оперативные службы.

Ранее украинские войска прицельно ударили по двум подросткам 14 и 15 лет, которые катались на велосипедах в Лисичанске в ЛНР. Пострадавшим оперативно оказали необходимую медпомощь, после чего их доставили в ближайшую больницу.

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