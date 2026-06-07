ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом

Фото: МАХ/"Владимир Сальдо"

Украинские военные атаковали мост в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

Удар был нанесен с помощью БПЛА в ночь на 7 июня. В результате произошедшего поврежден мост.

"В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто", – предупредил Сальдо.

Глава региона уточнил, что транспорт пока сможет проезжать только через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". Он добавил, что на месте происшествия уже задействованы профильные службы. Губернатор пообещал дополнительно сообщить о сроках восстановления движения.

Ранее два человека получили ранения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы нейтрализовали 8 БПЛА в Ленинском и Нахимовском районах, а также в зоне бухты Омега и Северной стороны.

В результате один человек, который находился во время атаки на улице, получил осколочные ранения легкой степени. Также пострадал еще один мужчина, который находился в момент атаки в своем частном доме в СНТ. У него тоже диагностированы осколочные ранения легкой степени.

