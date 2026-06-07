95 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами РФ и Черным морем

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 июня ликвидировали над российскими регионами и акваторией Черного моря 95 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В частности, в период с 20:00 6 июня до 07:00 7 июня дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, а также над территорией Московского региона, Крымом, Краснодарский краем и над акваторией Черного моря.

Ранее пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате удара украинских БПЛА по автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, для атаки использовались дроны-камикадзе. Раненые доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

До этого украинские беспилотники атаковали автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате водитель погиб, а его машина сгорела.

