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05 июня, 23:42

Происшествия

Один человек погиб после ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб в результате ударов дронов ВСУ по Шебекино и селу Отрадное в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона в телеграм-канале.

"В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте. <...> Машина уничтожена огнем", – говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Отрадное от детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины.

Ранее в Тверской области три человека получили ранения при падении обломков БПЛА. Атака была отражена в Пеновском округе. Фрагменты дрона упали на дачный дом, который впоследствии загорелся.

В настоящее время место падения фрагментов БПЛА обследуется экстренными службами.

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