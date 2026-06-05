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05 июня, 21:11

Происшествия

В Тверской области три человека пострадали при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Тверской области три человека получили ранения при падении обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев в мессенджере MAX.

По словам главы региона, атака украинских БПЛА была отражена в Пеновском округе. Фрагменты дрона упали на дачный дом, который впоследствии загорелся.

В момент атаки внутри дома находились три человека. После случившегося их с различными травмами доставили в больницу.

Королев уточнил, что возгорание уже удалось ликвидировать. Однако из-за произошедшего значительная часть дома оказалась повреждена. В настоящее время место падения фрагментов БПЛА обследуется экстренными службами.

"Дал указания главе муниципалитета быть на прямой связи с семьей, оказать всю необходимую помощь. Минздраву – контроль в лечении", – заключил губернатор Тверской области.

Ранее пять военнослужащих получили ранения разной степени тяжести после атаки украинских сил в районе ЛЭП "Днепровская" Запорожской АЭС. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Представители станции добавили, что ВСУ нанесли удар по месту, где проводятся ремонтные работы на линии ЗАЭС. Это произошло в первые часы после введения режима тишины. Его установили при посредничестве МАГАТЭ. Он начал действовать 5 июня в 06:00, уточнил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

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