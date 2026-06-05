Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:14

Происшествия

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские войска обстреляли деревню Лещиновку в Глушковском районе Курской области. В результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 68-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой никогда не будет оправдания", – сообщил глава области.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС. Количество ударов тяжелых беспилотников составило не менее 20. Их целью стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры.

В ЛНР украинские военные нанесли с помощью БПЛА удар по пригородному поезду в Новоайдарском округе. Состав, в котором ехали 13 человек, следовал из Луганска в Лантратовку. Всех пассажиров успели эвакуировать.

Путину доложили об атаке на автобус в ДНР

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика