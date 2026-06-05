Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Курской области

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Украинские войска обстреляли деревню Лещиновку в Глушковском районе Курской области. В результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 68-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой никогда не будет оправдания", – сообщил глава области.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС. Количество ударов тяжелых беспилотников составило не менее 20. Их целью стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры.

В ЛНР украинские военные нанесли с помощью БПЛА удар по пригородному поезду в Новоайдарском округе. Состав, в котором ехали 13 человек, следовал из Луганска в Лантратовку. Всех пассажиров успели эвакуировать.