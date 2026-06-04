Прокуратура Крыма организовала горячую линию после атаки ВСУ на Симферополь

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Прокуратура Крыма организовала горячую линию для оказания помощи жителям Симферополя после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что взяли на контроль соблюдение прав граждан. Прокуратура сотрудничает с другими службами, чтобы обеспечить оперативную ликвидацию последствий удара.

Ситуацию контролирует прокурор Крыма Олег Камшилов. В пресс-службе отметили, что все обращения будут рассматриваться максимально быстро.

В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, еще семеро получили травмы. На месте происшествия работали экстренные оперативные службы.

Также атаке подвергся Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 20 беспилотников. Обломки одного дрона упали в местном садовом товариществе.

