Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка в России

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Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться благодаря принятым правительством мерам. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания кабмина по ситуации на рынке топлива, передает ИС "Вести".

По словам Новака, правительство продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

Он отметил, что благодаря принятым мерам во многих регионах снимаются ограничения. Это видно по числу работающих заправок и снижению очередей.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Ситуацию контролирует правительство, а нефтяные компании увеличивают производства и стараются насытить внутренний рынок.

В начале июля Новак отмечал, что внутренний рынок полностью обеспечен дизелем и бензином. При этом локальные проблемы на АЗС он связал с корректировкой логистики.