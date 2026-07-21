21 июля, 13:54Экономика
Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка в России
Фото: depositphotos/AY_PHOTO
Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться благодаря принятым правительством мерам. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания кабмина по ситуации на рынке топлива, передает ИС "Вести".
По словам Новака, правительство продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.
Он отметил, что благодаря принятым мерам во многих регионах снимаются ограничения. Это видно по числу работающих заправок и снижению очередей.
Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Ситуацию контролирует правительство, а нефтяные компании увеличивают производства и стараются насытить внутренний рынок.
В начале июля Новак отмечал, что внутренний рынок полностью обеспечен дизелем и бензином. При этом локальные проблемы на АЗС он связал с корректировкой логистики.
Госдума рассмотрит законопроект, который поможет стабилизировать топливный рынок