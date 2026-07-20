Bild: цены на топливо в Германии резко выросли из-за конфликта вокруг Ирана

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Стоимость бензина и дизеля в Германии резко увеличилась на фоне новой волны эскалации конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bild.

По информации издания, 19 июля литр бензина Super стоил в среднем 2,328 евро (около 209 рублей), бензина E10 – 2,274 евро (204 рубля), а дизеля – 2,305 евро (207 рублей). При этом особенно заметно подорожало дизельное топливо: за неделю его цена выросла на 6,7 цента за литр – до 2,238 евро после дневного скачка.

Таким образом, заправка полного бака объемом 50 литров дизелем теперь обходится водителям в 115 евро, а бензином Super – более чем в 116 евро.

Аналитики газеты связывают резкий рост цен с обострением конфликта вокруг Ирана. Эксперты опасаются, что поставки нефти из региона Персидского залива могут полностью прекратиться или возникнут новые ограничения на ключевых торговых путях.

Вместе с тем в материале указывается, что в ФРГ перестала действовать так называемая топливная скидка, которая предусматривала снижение налогов на бензин и дизель на 17 центов за литр в мае и июне. Кроме того, в рамках правительственных мер по борьбе с ростом цен операторам автозаправочных станций в стране разрешили повышать цены только один раз в день.

Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в конце февраля после нападения Израиля и США на Иран. 14 июня стороны заключили мирное соглашение и объявили о прекращении огня. 18 июня они подписали электронный меморандум.

Однако уже 8 июля начался новый виток конфликта. После того как Исламская Республика атаковала торговое судно в Ормузском проливе, ВВС США провели серию авиаударов по территории Ирана. Более того, американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном.

Вскоре после этого Тегеран нанес удары по военным объектам Вашингтона на территории шести стран: Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.