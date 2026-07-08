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08 июля, 23:57

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Axios: США расширили масштаб ударов по Ирану

США расширили масштаб ударов по Ирану

Фото: МАХ/Mash

Соединенные Штаты расширили масштаб военной операции против Ирана, атаковав ключевые объекты береговой обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Отмечается, что новые удары стали более масштабными по сравнению с атаками предыдущих дней. В число пораженных целей вошли береговые радарные станции КСИР, позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны.

Серия мощных ударов со стороны американских военных началась в ночь 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе, якобы исходившие от Ирана.

В свою очередь, иранские военные заявили о нанесении ответных ударов по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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