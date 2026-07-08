На "Госуслуги" добавили биометрию для оформления сделок с недвижимостью

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В сервис "Приобретение недвижимости" на "Госуслугах" добавили подтверждение личности по биометрии. Об этом сообщил вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с Владимиром Путиным.

"Ввели возможность подтверждения личности продавца и покупателя по биометрии, по лицу", – сказал Григоренко.

По его словам, это является дополнительной защитой для участников цифровых сделок.

Сервис из раздела "жизненных ситуаций" реализован совместно Росреестром, Минцифры РФ, Центром биометрических технологий (ЦБТ) и Аналитическим центром при правительстве.

Между тем в Госдуме ранее приняли законопроект о создании электронных почтовых ящиков на портале "Госуслуги". Через них госорганы, госкомпании и Банк России будут направлять юридически значимые письма. Новая норма включена в пакет поправок к закону о поддержке "Почты России" – оператору предстоит развернуть цифровую систему почтовой связи.