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08 июля, 16:29

Политика

ГД приняла закон о доставке платежных документов за ЖКУ через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через личный кабинет на портале "Госуслуги". Норма включена в пакет поправок к закону о поддержке "Почты России".

Согласно новому закону, платежный документ будет направляться в личный кабинет лица, который должен вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, при соблюдении ряда условий.

В частности, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций на "Госуслугах" и не входить в те категории лиц, для которых правительство сохранит бумажную форму доставки. Квитанция будет считаться полученной на следующий день после ее размещения в личном кабинете при условии автоматического подтверждения доставки.

Размещать платежные документы в системе будут те, кому вносят плату за ЖКУ: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие. Для этого им потребуется заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы установит кабмин.

Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ будет направляться в бумажном виде с привлечением операторов почтовой связи. Порядок и стоимость такой доставки также определит кабмин.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Также он указал, что профильные комитеты ГД должны оперативно высказать свои позиции по данному вопросу.

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