Прием заявок на премию "Больше, чем путешествие" продлится до 15 июля

Фото: premia.morethantrip.ru

С 12 июня продолжается прием заявок на новый сезон премии "Больше, чем путешествие", которую организует Росмолодежь в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Он продлится до 15 июля на сайте большечемпремия.рф. Там же представлена информация о номинациях.

Премия поддерживает и популяризирует проекты, направленные на работу с молодежью, которые стимулируют путешествия по России и способствуют формированию гражданской идентичности и патриотизма.

Она включает пять этапов: подачу заявок, заочный этап с отбором финалистов, просветительскую программу с образовательными мероприятиями и мастер-классами, очный этап и финальную церемонию награждения победителей.

В прошлом году на премию было подано более 7,7 тысячи заявок в 8 номинациях из всех 89 регионов России. В оценке проектов участвовали свыше 450 экспертов.

Между тем в столице продолжается прием заявок на 10-й поток акселерационной программы "Академия инноваторов". Он продлится до 14 сентября.

Поучаствовать приглашают авторов технологических стартапов старше 14 лет. В рамках программы предприниматели смогут развить свои идеи под руководством экспертов, презентовать собственные решения потенциальным заказчикам и найти деловых партнеров.