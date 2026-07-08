Кравцов сообщил о росте числа высокобалльников по итогам ЕГЭ-2026

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Число школьников, набравших на ЕГЭ-2026 70 и более баллов, существенно выросло. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания членов кабмина, которое провел Владимир Путин.

Глава Минпросвещения отметил, что 330 тысяч человек в этом году набрали более 70 баллов. Это на 52 тысячи больше, чем в 2025-м. Кроме того, число не преодолевших минимальный порог экзамена стало все меньше.

Кравцов отметил, что более половины школьников проходили обучение в общеобразовательных школах. Речь идет в том числе и о сельских учреждениях.

Основной период сдачи ЕГЭ начался 1 июня 2026 года. Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с идеей засчитывать при пересдаче экзамена лучший результат из двух попыток. В этом году повторно пройти тестирование можно 8 и 9 июля.