Карл III посмертно помиловал последнюю казненную в Великобритании женщину

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Король Великобритании Карл III посмертно помиловал Рут Эллис, которая стала последней казненной в стране женщиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство юстиции.

Эллис в 1955 году застрелила своего любовника, от которого терпела жестокие побои. Она была приговорена к смертной казни через повешение, при этом десятки тысяч людей подписали прошение о ее помиловании. Однако приговор был приведен в исполнение в том же году.

"Решение (о помиловании. – Прим. ред.) отражает исключительные обстоятельства дела, включая свидетельства домашнего насилия и принуждающего и контролирующего поведения, которые сегодня могли бы трактоваться иначе, чем тогда", – говорится в сообщении.

Ходатайство о помиловании подали потомки Эллис.

Ранее Владимир Путин помиловал 23 осужденных женщины благодаря просьбам общественников. Вопрос о возможной амнистии или помиловании обсуждался на встрече с президентом в декабре. Имена женщин не раскрываются, поскольку это персональные данные.