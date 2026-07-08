Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 18:43

В мире

Карл III посмертно помиловал последнюю казненную в Великобритании женщину

Фото: AP/Pool Photo/Chris Jackson

Король Великобритании Карл III посмертно помиловал Рут Эллис, которая стала последней казненной в стране женщиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство юстиции.

Эллис в 1955 году застрелила своего любовника, от которого терпела жестокие побои. Она была приговорена к смертной казни через повешение, при этом десятки тысяч людей подписали прошение о ее помиловании. Однако приговор был приведен в исполнение в том же году.

"Решение (о помиловании. – Прим. ред.) отражает исключительные обстоятельства дела, включая свидетельства домашнего насилия и принуждающего и контролирующего поведения, которые сегодня могли бы трактоваться иначе, чем тогда", – говорится в сообщении.

Ходатайство о помиловании подали потомки Эллис.

Ранее Владимир Путин помиловал 23 осужденных женщины благодаря просьбам общественников. Вопрос о возможной амнистии или помиловании обсуждался на встрече с президентом в декабре. Имена женщин не раскрываются, поскольку это персональные данные.

Читайте также


за рубежом

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика