Макрона высмеяли в соцсетях из-за темных очков на саммите в Анкаре

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Пользователи социальной сети X высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона, появившегося на саммите НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках.

Например, один из пользователей предположил, что французского президента снова ударила его супруга Брижит Макрон. Другой пользователь посчитал, что Макрон пытается привлечь к себе внимание. Кто-то также отметил, что президент Франции выглядит нелепо в темных очках в помещении.

Это не первое появление Макрона в солнцезащитных очках на официальной церемонии. В январе в соцсетях также высмеяли появление президента Франции в очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе.

Автор одного из комментариев предположил, что таким образом Макрон скрывает синяк. Однако в Елисейском дворце объяснили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это не опасно.