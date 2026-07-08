Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения "зудом купальщика"

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Для профилактики церкариального дерматита, известного как "зуд купальщика", стоит купаться только в проверенных и специально отведенных для этого местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Кроме того, гражданам стоит избегать контакта с водоплавающими птицами и мелководья у берега, поскольку там паразитов больше всего. При этом обильное вытирание может помочь удалить проникших церкарий. После возвращения домой обязательно принять душ с мылом и мочалкой.

При необходимости нахождения в воде в необорудованных местах следует использовать защитные гидрокостюмы или плотную облегающую одежду.

Ранее эксперты рассказывали, что инфекционные заболевания, которые можно подхватить при купании в дачных бочках и городских фонтанах, делятся на несколько групп. Самые популярные из них – кишечные и бактериальные.

К первым относятся различного рода кишечные инфекции, в том числе энтеровирусная, ротавирусная (заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт), норовирусная (вид острой кишечной инфекции), а также вирусный гепатит А (острое инфекционное заболевание печени). Ими можно заразиться при заглатывании зараженной воды.

