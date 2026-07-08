08 июля, 17:14Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения "зудом купальщика"
Фото: ТАСС/Максим Чурусов
Для профилактики церкариального дерматита, известного как "зуд купальщика", стоит купаться только в проверенных и специально отведенных для этого местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Кроме того, гражданам стоит избегать контакта с водоплавающими птицами и мелководья у берега, поскольку там паразитов больше всего. При этом обильное вытирание может помочь удалить проникших церкарий. После возвращения домой обязательно принять душ с мылом и мочалкой.
При необходимости нахождения в воде в необорудованных местах следует использовать защитные гидрокостюмы или плотную облегающую одежду.
Ранее эксперты рассказывали, что инфекционные заболевания, которые можно подхватить при купании в дачных бочках и городских фонтанах, делятся на несколько групп. Самые популярные из них – кишечные и бактериальные.
К первым относятся различного рода кишечные инфекции, в том числе энтеровирусная, ротавирусная (заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт), норовирусная (вид острой кишечной инфекции), а также вирусный гепатит А (острое инфекционное заболевание печени). Ими можно заразиться при заглатывании зараженной воды.