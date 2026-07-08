Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 17:14

Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения "зудом купальщика"

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Для профилактики церкариального дерматита, известного как "зуд купальщика", стоит купаться только в проверенных и специально отведенных для этого местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Кроме того, гражданам стоит избегать контакта с водоплавающими птицами и мелководья у берега, поскольку там паразитов больше всего. При этом обильное вытирание может помочь удалить проникших церкарий. После возвращения домой обязательно принять душ с мылом и мочалкой.

При необходимости нахождения в воде в необорудованных местах следует использовать защитные гидрокостюмы или плотную облегающую одежду.

Ранее эксперты рассказывали, что инфекционные заболевания, которые можно подхватить при купании в дачных бочках и городских фонтанах, делятся на несколько групп. Самые популярные из них – кишечные и бактериальные.

К первым относятся различного рода кишечные инфекции, в том числе энтеровирусная, ротавирусная (заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт), норовирусная (вид острой кишечной инфекции), а также вирусный гепатит А (острое инфекционное заболевание печени). Ими можно заразиться при заглатывании зараженной воды.

Читайте также


общество

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика