Никитин заявил, что Минтранс предпринимает все меры для доставки топлива в Крым

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Минтранс РФ предпринимает все усилия для обеспечения Крыма топливом. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на совещании Владимира Путина с правительством.

В частности, министерство наладило тесное сотрудничество с главой полуострова Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

На совещании также выступил вице-премьер Александр Новак, заявивший о начале совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверки причин повышения цен на топливо в Крыму и Севастополе. Он отметил, что ранее горючее в регион поставляли частные компании, однако сейчас ресурсы поступают от вертикально интегрированных компаний-производителей.

"В связи с усложнением логистики топливо будет дороже, даже по себестоимости. С этим мы вместе с Федеральной антимонопольной службой разбираемся", – заверил вице-премьер.

Заслушав доклады обоих, Путин поручил ускорить процесс принятия решений по обеспечению полуострова топливом. Глава государства обратил внимание на слова Новака, который, обсуждая тему поставок и субсидий для региона, указал, что власти готовы рассмотреть это с представителями Крыма и Севастополя.

"Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто "готовы рассмотреть", не просто "рассмотреть", а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас", – подчеркнул президент.

Проблемы с топливом возникли в конце мая. Тогда бензин АИ-95 стали реализовывать в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Такая же ситуация фиксировалась в Севастополе. Развожаев объяснял такие меры логистическими проблемами.

Ближе к концу июля в республике приостановили продажу топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Горючее начали реализовывать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность полуострова.

Согласно актуальным данным Аксенова, ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. В частности, в определенные дни власти введут запрет на свободную продажу горючего. Причем перебои с поставками отразились и на электроснабжении. Из-за этого нет возможности установить точный график подачи электричества.