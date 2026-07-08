Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 18:40

Экономика

Никитин заявил, что Минтранс предпринимает все меры для доставки топлива в Крым

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Минтранс РФ предпринимает все усилия для обеспечения Крыма топливом. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на совещании Владимира Путина с правительством.

В частности, министерство наладило тесное сотрудничество с главой полуострова Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

На совещании также выступил вице-премьер Александр Новак, заявивший о начале совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверки причин повышения цен на топливо в Крыму и Севастополе. Он отметил, что ранее горючее в регион поставляли частные компании, однако сейчас ресурсы поступают от вертикально интегрированных компаний-производителей.

"В связи с усложнением логистики топливо будет дороже, даже по себестоимости. С этим мы вместе с Федеральной антимонопольной службой разбираемся", – заверил вице-премьер.

Заслушав доклады обоих, Путин поручил ускорить процесс принятия решений по обеспечению полуострова топливом. Глава государства обратил внимание на слова Новака, который, обсуждая тему поставок и субсидий для региона, указал, что власти готовы рассмотреть это с представителями Крыма и Севастополя.

"Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто "готовы рассмотреть", не просто "рассмотреть", а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас", – подчеркнул президент.

Проблемы с топливом возникли в конце мая. Тогда бензин АИ-95 стали реализовывать в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Такая же ситуация фиксировалась в Севастополе. Развожаев объяснял такие меры логистическими проблемами.

Ближе к концу июля в республике приостановили продажу топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Горючее начали реализовывать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность полуострова.

Согласно актуальным данным Аксенова, ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. В частности, в определенные дни власти введут запрет на свободную продажу горючего. Причем перебои с поставками отразились и на электроснабжении. Из-за этого нет возможности установить точный график подачи электричества.

Читайте также


экономикарегионы

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика