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08 июля, 16:10

Политика

Аксенов рассказал о ситуации с топливом и электроснабжением в Крыму

Фото: depositphotos/Devin_Pavel

Ситуация с топливом и электроснабжением в Крыму остается напряженной. Она продлится еще некоторое время, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в MAX.

В своем обращении он отметил, что лично читает все сообщения и комментарии жителей в соцсетях и реагирует на них. Аксенов объяснил дефицит информации по этим вопросам тем, что большинство решений для выхода из кризиса не могут быть озвучены публично. В связи с этим глава Крыма призвал с пониманием отнестись к этому и подчеркнул, что власти сосредоточены на прямой связи с населением и адресной помощи людям.

Отвечая по теме поставок топлива, политик предупредил о его отсутствии в свободной продаже в определенные дни. Тем не менее он заверил, что проблема взята на контроль.

"Вместе с федеральным центром <...> работаем над ее решением, о чем регулярно докладываю <...> Владимиру Владимировичу Путину. Глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает нам поддержку", – говорится в посте.

Что касается электроснабжения, Аксенов заявил, что точных графиков подачи электричества не будет из-за продолжающихся перебоев с поставками. Однако и в этом направлении также предпринимаются все возможные усилия.

"Все крымские органы власти находятся на своих местах и работают в круглосуточном режиме. Единство, доверие и уважение, помощь друг другу – это то, что позволит нам успешно пройти кризис. Мы с честью из него выйдем. Крым с Россией навсегда!" – заключил глава республики.

В настоящее время на полуострове действует режим ЧС регионального характера. Его ввели после серии атак украинских БПЛА по объектам гражданской и социальной инфраструктуры в начале июня.

В результате одного из ударов ВСУ оказался поврежден нефтяной терминал в поселке Чушка, после чего перевозки через переправу были приостановлены. Помимо этого, во всем Крыму ограничили продажу бензина за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будут реализовывать только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики.

Одновременно с этим на полуострове произошло массовое отключение электроэнергии, вызванное внешними воздействиями. В связи с этим операторы региона включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью.

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