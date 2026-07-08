Экс-министр культуры Швыдкой заявил об "элементах шизофрении" в запретах в культуре

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В разнообразных запретах, которые принимаются в России в культурной сфере в последнее время, есть "элемент шизофрении", заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Об этом сообщает РБК.

По его мнению, в текущих условиях ограничения на информацию, связанную с военными действиями, оправданны. Но все остальные запреты нелогичны и необъяснимы, считает Швыдкой. Экс-министр признался, что столкнулся с этим, когда выпускал в прокат проект "Театр в кино".

"Даже я не догадывался о том количестве рекомендаций, запретов, законов, которые существуют", – заявил он в беседе с журналистами.

Третий сезон проекта завершался опереттой "Принцесса цирка", которая идет в Московском театре мюзикла с пометкой "6+", но Минкультуры выдало прокатное удостоверение с ограничением "18+". По словам Швыдкого, поводом для этого стал куплет со словами "Выпьем до дна бочку белого вина".

Спецпредставитель президента РФ обратился в Роскомнадзор, но после этого эксперты нашли еще несколько проблем. Сомнения у них вызвали сцена, где герои чокаются, а также момент с поцелуем. Первую проблему устранили, но из-за второго замечания картине поставили рейтинг "16+".

"Мужчина и женщина должны целоваться так, чтобы это не вызывало эротических чувств. В связи с тем, что у нас все-таки идет борьба за демографию и всем говорят "женитесь в школе", то вообще научить детей целоваться перед тем, как они начнут рожать детей, все-таки имеет какой-то смысл", – сказал Швыдкой.

В будущем такие запреты могут ударить и по фильмам о войне, где в силу сюжета, наличия насилия и крови ограничения могут достигнуть "25+", предупредил экс-министр. Кроме того, в одной из детских библиотек запретили несколько книг, включая поэта Омара Хайяма.

"Потому что Омар Хайям, как вы знаете, к вину и к женщинам относился положительно, прямо скажем", – указал Швыдкой.

При этом такие запреты вряд ли повлияют на воспитание детей, так как для умения различать добро и зло ребенку нужно показывать оба явления. С точки зрения запретов детям нельзя читать ни Библию, ни Ветхий завет, предположил экс-министр.

"В каком возрасте читать "Преступление и наказание"? В каком возрасте читать "Фауста" Гете?" – продолжил Швыдкой.

В это же время соблюдение таких запретов накладывает очень тяжелое бремя на чиновников и судей. Поэтому необходим разумный баланс, резюмировал экс-министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что отслеживание соблюдения запретов и грамотного маркирования литературы, фильмов и иных материалов является прерогативой министерства культуры России и других ведомств. Песков также указал на то, что в этих вопросах речь идет в первую очередь о соблюдении законов, действующих на территории России. Его "духу и букве" должны следовать все граждане.

