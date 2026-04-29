Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 13:22

Культура

В Кремле объяснили ограничения в отношении некоторой литературы и сериалов

Фото: depositphotos/Ivankmit

Отслеживание соблюдения запретов и грамотного маркирования литературы, фильмов и иных материалов является прерогативой министерства культуры России и других ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом не должно быть ни у кого сомнений", – передает его слова газета "Известия".

Песков также указал на то, что в этих вопросах речь идет в первую очередь о соблюдении законов, действующих на территории России. Его "духу и букве" должны следовать все граждане.

По словам представителя Кремля, проблемы тех лиц, в отношении которых инстанциями были приняты определенные решения, должны решаться в рабочем порядке.

Ранее стало известно, что третий сезон сериала "Метод" удалили с онлайн-платформ "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора. РКН в своем предписании сослался на Минкульт, который нашел в ленте материалы, подрывающие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

Информацию подтвердил гендиректор и продюсер Zoom Production Владимир Маслов, уточнивший, что были запрошены разъяснения по поводу того, какие именно нормы закона и традиционные ценности нарушены. Однако, по его словам, в отправленных в ответ документах отсутствовали конкретные формулировки.

Позже в ведомстве отметили, что проверка сериала на соответствие духовно-нравственным ценностям была инициирована в связи с запросом гражданина. В ходе мероприятий было выдано заключение с учетом процедуры, утвержденной приказом министерства.

Читайте также


властькультура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика