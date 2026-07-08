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08 июля, 15:40

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VGTimes: Assassin's Creed Black Flag Resynced взломали за 1,5 дня до релиза

Ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag взломали за 1,5 дня до релиза

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Рабочую версию ремейка видеоигры Assassin's Creed IV: Black Flag взломали и выложили на торрент-трекеры за 1,5 дня до релиза, который запланирован на 9 июля 2026 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на VGTimes.

Уточняется, что утечка произошла не через цифровые магазины или внешние серверы, а из внутренней производственной сборки Ubisoft. По данным портала, файлы могли попасть в открытый доступ через внутренние каналы компании или от пользователей, которые получили ранний доступ к проекту. В качестве возможных источников утечки рассматриваются и представители СМИ, которые тестировали игру до публикации обзоров.

При этом Ubisoft использовала для защиты проекта современные меры безопасности. В частности, в Assassin's Creed Black Flag Resynced добавили систему защиты от взлома Denuvo Anti-tamper, также предусмотрена обязательная привязка учетной записи Ubisoft и ограничение на количество активаций.

Несмотря на это, защиту обошла хакерская группа DenuvOwO. Она использовала метод на основе гипервизора, при котором игра запускается в изолированной виртуальной среде без необходимости прямого изменения исполняемых файлов. Такой подход позволяет обходить традиционные защитные механизмы, встроенные в программный код.

Компания-разработчик пока не прокомментировала ситуацию со взломом и утечкой ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Ранее сообщалось, что Sony Interactive Entertainment перестанет выпускать диски для новых игр на консолях PlayStation с января 2028 года. Это затронет как игры внутренних студий Sony, так и проекты сторонних издателей. В компании отказ от дисков объяснили изменением предпочтений пользователей в пользу цифровых версий.

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