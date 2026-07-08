Эксперт Холгова: Макрон проявил невоспитанность, попытавшись поцеловать руку жены Эрдогана

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Жест президента Франции Эммануэля Макрона, который попытался поцеловать руку супруге турецкого президента Эмине Эрдоган в знак приветствия, является проявлением невоспитанности. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.

Ранее на приеме в рамках саммита НАТО в Анкаре супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не позволила Макрону поцеловать ей руку. Вскоре данный жест вызвал внимание пользователей Сети.

По словам эксперта, произошедшее считается грубым нарушением международного протокола и базовых правил поведения.

"Французы – куртуазная нация, и тот же Жак Ширак позволял себе целовать руку всем женщинам на деловых встречах, даже королеве Елизавете II, за что его ругала пресса, но все-таки делали скидку. Но вообще, для поцелуя руки нужны стены, на улице это делать не принято", – пояснила эксперт.

Холгова добавила, что подобный жест на улице уместен лишь в крайне редких случаях – когда невеста выходит из церкви и когда президент встречает гостью у трапа самолета в своей стране, то есть у себя дома. Она подчеркнула, что важно учитывать не только действующие правила этикета, но и менталитет страны.

"Конечно, мы здесь не можем не учитывать религиозную особенность. И, возможно, именно это было главной причиной такой реакции Эмине Эрдоган", – заключила собеседница.

До этого официальный TikTok-аккаунт Макрона опубликовал видео со встречи лидеров G7 под песню "Капибара" российского автора Алексея Плужникова. Позже президент Франции появился на встрече с султаном Омана в темных очках, что породило шутки, хотя в его окружении пояснили, что аксессуар связан с проблемой глаза.