Московские врачи помогли женщине родить 16-го ребенка

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Врачи в Москве помогли женщине родить 16-го ребенка, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В семье появился девятый сын. Кроме того, у пары есть семь дочерей. Роды прошли в роддоме ГКБ № 29. Вес мальчика составил 4 200 граммов, а рост – 56 сантиметров.

Согласно сообщению ведомства, мать и ребенок находятся в хорошем состоянии и принимают поздравления. Персонал родильного дома отметил многолетнее доверие семьи, поблагодарил за него и пожелал здоровья и благополучия.

Ранее в Видновском перинатальном центре врачи помогли стать мамой 33-летней беременной женщине с редкой патологией – полным удвоением матки и влагалища. При этом врачи приняли решение о проведении кесарева сечения из-за косого положения плода. Операция прошла без осложнений.

