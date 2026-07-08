Исполнительница хита "Матушка" Куртукова назвала невозможным дуэт с Shaman

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Татьяна Куртукова, завоевавшая популярность благодаря песне "Матушка", заявила, что не планирует записывать совместную песню с певцом Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.). Об этом она заявила в шоу "Что о тебе думают?".

Она призналась, что была удивлена количеству желающих увидеть коллаборацию с певцом. Также данную идею активно продвигала журналистка Ксения Собчак.

"Нет, пусть эти две чудо-машины едут параллельно. Я понимаю, что это было бы увлекательно, но нет", – заключила Куртукова.

Кроме того, певица исключила гипотетические отношения с Shaman, назвав идею даже фиктивного романа невозможной.

Ранее эксперты проанализировали композиции о России, выпущенные с конца ХХ века, и составили рейтинг самых популярных у слушателей песен. Лидером с начала 2026 года стал хит Татьяны Куртуковой "Матушка" – она признана самой популярной песней о России.

На втором месте – "Ты неси меня, река" группы "Любэ", тройку замкнул трек "Я русский" в исполнении Shaman. В десятку также вошли "Как упоительны в России вечера", "За тебя, Родина-мать", "От Волги до Енисея", "Вперед, Россия", "Родина", "Калинка" в новой версии и "Березы".