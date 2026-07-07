Эксперт Лоикова: до 40% зумеров отказываются от работы после успешного собеседования

Зумеры массово отказываются от предложений о работе после успешного прохождения собеседований и тестовых заданий, сообщили эксперты. С чем связана такая тенденция и что ждет представителей поколения Z на рынке труда, расскажет Москва 24.
Протест или тщательный выбор?
Порядка 35–40% зумеров пропадают или отклоняют предложения о работе после успешного прохождения всех этапов найма, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее мнению, тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда.
"Для представителей поколения Z важны не только зарплата, но и внутренняя атмосфера. А именно: коммуникация с руководителем, культура менеджмента. А еще корпоративные ценности, возможности профессионального и карьерного роста и гибкий график", – уточнила она.
Пройдя все этапы приема на работу, многие зумеры заново сопоставляют условия и в конечном итоге не принимают предложения. Особенно если процесс был долгим или отсутствовала быстрая обратная связь, рассказала Лоикова.
По ее словам, такое поведение вызывает у работодателей сомнения и ступор, а в узких сегментах даже формируются негласные черные списки. Это связано с тем, что руководство тратит время и ресурсы, а соискатель в итоге пропадает или отказывается.
Зумеры не задумываются о возможных репутационных потерях, что связано с нехваткой жизненного опыта и приоритетами собственных границ. Кроме того, они не рассматривают последствия для будущей карьеры, поскольку не привязываются к одному варианту и всегда держат в уме альтернативы, подчеркнула эксперт.
"Для зумеров более привлекательной становится проектная деятельность, из которой можно выйти в любой момент, здесь они чувствуют свободу. Структура занятости трансформируется: вместо одного места труда появляются несколько проектов и подработок, что позволяет переключаться между задачами, учитывая огромный поток информации, чатов и общения. Молодое поколение способно одновременно удерживать внимание на нескольких делах – это становится частью рабочего поведения", – объяснила Лоикова.
Вместе с тем специалист уточнила, что в нынешних непростых условиях для бизнеса многие работодатели не готовы вкладываться в обучение зумеров из-за сомнений в их надежности. При этом о полном отказе от такой практики речи не идет. Некоторые компании продолжают инвестировать в молодежь, страхуя себя от нехватки кадров, и выращивают лидеров, обогащая корпоративную культуру, заключила эксперт.
Поколение без притязаний?
Выбор места работы с учетом своих желаний доступен только тем зумерам, у которых закрыты базовые потребности в безопасности и выживании, пояснила в беседе с Москвой 24 психолог Екатерина Трофимова.
"Возможность уйти в последний момент или вовсе не выйти на работу свидетельствует о том, что предыдущее поколение создало для них условия свободы выбора, соответствующего внутренним установкам, целям и представлениям об экологичном взаимодействии", – разъяснила эксперт.
Кроме того, среди причин подобного поведения выделяется страх перед большими нагрузками и неумение их выдерживать. Зумеры нередко избегают трудоемких процессов, ссылаясь на сложность и длительность, требующих напряжения и отдачи, отметила Трофимова.
По мнению психолога, молодежь даже готова на низкооплачиваемую работу, если это позволит сохранить качество жизни. Также зумеры выделяются несформированностью эмоционально-волевой сферы. Это поколение выросло с мобильными устройствами в руках, что отразилось на способности концентрироваться и брать ответственность.
"Произвольные виды внимания (целенаправленного, с использованием воли) формируются в период, когда начинается учебная деятельность ребенка. Например, умение выдержать 45 минут урока, выполнить домашние задания, прочитать книги, параграф учебника, выучить стихотворение. То же самое происходит и в обычной жизни", – подчеркнула Трофимова.
Просмотр коротких видео и привычка листать ленту не задействуют волю и основаны на быстром получении дофамина. При этом информация быстро забывается, а навык трудиться (преодолевать лень, сопротивление и усталость) формируется слабо.
В результате молодые люди оказываются более счастливыми по сравнению с предыдущими поколениями, но при этом менее производительными и менее амбициозными. Только время покажет, к чему это приведет, заключила психолог.