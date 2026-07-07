Эксперт Лоикова: до 40% зумеров отказываются от работы после успешного собеседования

Зумеры массово отказываются от предложений о работе после успешного прохождения собеседований и тестовых заданий, сообщили эксперты. С чем связана такая тенденция и что ждет представителей поколения Z на рынке труда, расскажет Москва 24.

Протест или тщательный выбор?

Порядка 35–40% зумеров пропадают или отклоняют предложения о работе после успешного прохождения всех этапов найма, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее мнению, тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда.

"Для представителей поколения Z важны не только зарплата, но и внутренняя атмосфера. А именно: коммуникация с руководителем, культура менеджмента. А еще корпоративные ценности, возможности профессионального и карьерного роста и гибкий график", – уточнила она.

Пройдя все этапы приема на работу, многие зумеры заново сопоставляют условия и в конечном итоге не принимают предложения. Особенно если процесс был долгим или отсутствовала быстрая обратная связь, рассказала Лоикова.

По ее словам, такое поведение вызывает у работодателей сомнения и ступор, а в узких сегментах даже формируются негласные черные списки. Это связано с тем, что руководство тратит время и ресурсы, а соискатель в итоге пропадает или отказывается.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Однако это не протест, а тщательный выбор. Зумеры не готовы мириться с маркерами, которые для других кажутся обычными. При наличии альтернатив они выбирают более интересные и удобные варианты. Также для представителей поколения важно быть лояльными к делу, любить свою работу. Их удерживает не только зарплата, но и коммуникации, понимание трудовых задач и эмоциональная связь с командой, продуктом и компанией.

Зумеры не задумываются о возможных репутационных потерях, что связано с нехваткой жизненного опыта и приоритетами собственных границ. Кроме того, они не рассматривают последствия для будущей карьеры, поскольку не привязываются к одному варианту и всегда держат в уме альтернативы, подчеркнула эксперт.

"Для зумеров более привлекательной становится проектная деятельность, из которой можно выйти в любой момент, здесь они чувствуют свободу. Структура занятости трансформируется: вместо одного места труда появляются несколько проектов и подработок, что позволяет переключаться между задачами, учитывая огромный поток информации, чатов и общения. Молодое поколение способно одновременно удерживать внимание на нескольких делах – это становится частью рабочего поведения", – объяснила Лоикова.

Вместе с тем специалист уточнила, что в нынешних непростых условиях для бизнеса многие работодатели не готовы вкладываться в обучение зумеров из-за сомнений в их надежности. При этом о полном отказе от такой практики речи не идет. Некоторые компании продолжают инвестировать в молодежь, страхуя себя от нехватки кадров, и выращивают лидеров, обогащая корпоративную культуру, заключила эксперт.

Поколение без притязаний?

Выбор места работы с учетом своих желаний доступен только тем зумерам, у которых закрыты базовые потребности в безопасности и выживании, пояснила в беседе с Москвой 24 психолог Екатерина Трофимова.

"Возможность уйти в последний момент или вовсе не выйти на работу свидетельствует о том, что предыдущее поколение создало для них условия свободы выбора, соответствующего внутренним установкам, целям и представлениям об экологичном взаимодействии", – разъяснила эксперт.

Кроме того, среди причин подобного поведения выделяется страх перед большими нагрузками и неумение их выдерживать. Зумеры нередко избегают трудоемких процессов, ссылаясь на сложность и длительность, требующих напряжения и отдачи, отметила Трофимова.





Екатерина Трофимова психолог Представители поколения соглашаются на менее амбициозные цели в отличие от бумеров или миллениалов. Юношеский максимализм, желание покорять вершины, доказывать свои возможности, менять мир для них нехарактерны. У данного поколения своего рода "пенсионерский" настрой: лучше меньше, но качественно – гулять, общаться с друзьями, путешествовать. Это идет вразрез с традиционными установками юношеского максимализма.

По мнению психолога, молодежь даже готова на низкооплачиваемую работу, если это позволит сохранить качество жизни. Также зумеры выделяются несформированностью эмоционально-волевой сферы. Это поколение выросло с мобильными устройствами в руках, что отразилось на способности концентрироваться и брать ответственность.

"Произвольные виды внимания (целенаправленного, с использованием воли) формируются в период, когда начинается учебная деятельность ребенка. Например, умение выдержать 45 минут урока, выполнить домашние задания, прочитать книги, параграф учебника, выучить стихотворение. То же самое происходит и в обычной жизни", – подчеркнула Трофимова.

Просмотр коротких видео и привычка листать ленту не задействуют волю и основаны на быстром получении дофамина. При этом информация быстро забывается, а навык трудиться (преодолевать лень, сопротивление и усталость) формируется слабо.





Екатерина Трофимова психолог В итоге, уже будучи взрослыми, вчерашние дети также продолжают избегать сложностей. Ситуация, где нужно высидеть рабочий день в офисе, где необходимо приложить волю, характер, становится трудной. Человек думает: "Не хочется – не буду этого делать". У миллениалов есть слова "надо" и "воля". У зумеров – "хочу".

В результате молодые люди оказываются более счастливыми по сравнению с предыдущими поколениями, но при этом менее производительными и менее амбициозными. Только время покажет, к чему это приведет, заключила психолог.

