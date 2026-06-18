Депутат Свинцов похвалил молодежь, которая бежит из соцсетей

Молодежь массово разочаровывается в соцсетях и уходит в виртуальные ролевые игры, рассказали эксперты. В причинах и последствиях этого явления разбиралась Москва 24.

"Колоссальный масштаб"

Поколения зумеров и альфа все реже воспринимают соцсети как основную площадку для коммуникации, утверждает директор по развитию игровой платформы Александр Язовский.

Специалист объяснил это большим количеством рекламы на подобных платформах и потерей их изначальной сути – объединения в живые сообщества. На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр: в том числе благодаря тому, что там можно контактировать с другими геймерами и обзаводиться социальными связями.

"Из-за разочарования молодежи в соцсетях эта миграция приобрела колоссальный масштаб. Мы увидели это на своем примере: только у нас уже 6 миллионов пользователей ежедневно живут виртуальной жизнью", – убежден эксперт.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов позитивно оценил тенденцию ухода молодежи с таких площадок.

"Лет пять назад я говорил, что вовлеченность в соцсети и тщеславие приводят к тому, что все пытаются показать то, чего на самом деле нет: фотографируются в арендованных автомобилях, строят фальшивые салоны бизнес-джетов, хотя это просто комнатка, стилизованная под частный самолет. Это превратило молодежь по всему миру в ненасытных фанатиков, пытающихся доказать друг другу, что они лучше, красивее, умнее, богаче. Но соцсети все помнят, и люди, лично знакомые с персонажами, понимают, что это фейк", – сказал депутат Москве 24.

Этой тенденции способствовало развитие искусственного интеллекта (ИИ), благодаря которому генерировать новые фото можно бесконечно и показывать себя "хоть на космическом корабле". В итоге уровень фальши стал настолько велик, что желание сидеть в соцсетях пропадает, убежден Свинцов.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Молодежь хочет естественной, спокойной жизни, минимального количества косметики, брендовой одежды. Заниматься любимым делом, встретить любимого человека и жить в гармонии. То, что подростки уходят из соцсетей, абсолютно понятно: там 90% фальшивой информации, и они не хотят тратить время на ее пролистывание. Она засоряет психику и сознание, и пользователи это понимают.

Для старшего поколения социальные сети зачастую остаются площадкой для легкого времяпрепровождения и возможности "подглядеть" за жизнью других. Современной молодежи гораздо важнее самовыражение, глубокие интересы и возможность строить собственное пространство, отражающее их внутренний мир, отметил парламентарий.

"Пообщаться друг с другом они могут в мессенджерах, по телефону или при личной встрече – в кино, театре, на пикнике, на природе, на даче. Слава богу, это поколение более грамотное, профессиональное, у него нет потребности в выпячивании себя. Это правильная тенденция, и она будет нарастать по всему миру", – добавил депутат.

В то же время Свинцов не оценил переток пользователей в виртуальные ролевые игры. Однако добавил, что не все способны быстро найти приятную компанию или любовь в реальной жизни.

"За последние 10–15 лет люди сильно погрузились в соцсети и интернет, личное общение у некоторых вызывает тревогу. Но постепенно эти барьеры будут уходить, люди поймут, что все виртуальноe фальшивое. Какая-то часть останется, но основная масса вернется в офлайн и перестанет тратить время на бессмысленную деятельность в соцсетях (выкладывать 10 постов в день, иначе про тебя забудут)", – отметил депутат.

По его словам, те, кто получает заработок от деятельности в соцсетях, продолжит этим заниматься, но большинство пользователей начнет перераспределять свое время в пользу реальной жизни. Массовое погружение в цифровой мир постепенно сменится трендом на настоящий, осознанный офлайн, резюмировал Свинцов.

"Обесценивается понятие жизни"

Психолог Андрей Зберовский напомнил в беседе с Москвой 24, что за последние десятилетия соцсети стали инструментом маркетинга. Благодаря ему зрителям продают "вообще все", включая дорогой образ жизни.

"Демонстрация "успешного успеха" заставляет людей чувствовать себя некомфортно, возникает депрессивное состояние. Молодые поколения, которые хорошо понимают, что это картинка, глянцевая обманка, разочаровываются в соцсетях", – пояснил специалист.

По его словам, молодежь все меньше стремится сравнивать себя с популярными инфлюенсерами, чьи идеализированные образы часто далеки от реальности. Это не просто усталость от контента, а осознанное разочарование в искаженной цифровой действительности. Начали преобладать подлинность и желание жить в соответствии со своими ценностями, а не по чужим шаблонам, объяснил Зберовский.

Однако переход из соцсетей в виртуальные симуляторы тоже опасен для молодого человека. Подобные развлечения "перегревают" психику из-за сильных эмоций, подчеркнул эксперт.





Андрей Зберовский психолог Обесценивается понятие жизни, возникает искаженное ощущение своего могущества, представление о реальности. С одной стороны, это отвлекает и позволяет почувствовать себя творцом и героем, но к обычной жизни это не имеет отношения. Это тупик, параллельная реальность, поэтому психологи онлайн-игры не поддерживают.

Важно, чтобы в жизни детей было все, что требует движений, тактильных ощущений и реального взаимодействия с миром. Например, спорт, творчество и развлечения на улице. Кроме того, родителям стоит искать возможность заниматься чем-то вместе с ребенком: прогулки на велосипедах или просто пешком на природе, ходить на рыбалку или смотреть кино или сериал, интересный всей семье, и так далее.

Совместные занятия становятся настоящей альтернативой виртуальной реальности, добавил психолог.

"Просто запрещать и регулировать время, проведенное в интернете, не дает эффекта. Если родители не будут проводить время с ребенком, воспитывать его будут непонятные люди из соцсетей или с улицы, и тогда теряется управляемость", – подчеркнул эксперт.

Когда взрослый не общается с ребенком и не делится ценностями, эмоциональная и моральная синхронизация между близкими не происходит. В таком случае дети начинают искать эту связь вне семьи. Однако нет гарантии, что другие люди будут к нему так же добры, как родные, заключил Зберовский.

