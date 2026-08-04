Лантратова присоединилась к проверке данных об издевательствах в рехабе Петербурга

Фото: legion-media.com/Photoxpress/Максим Константинов

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова присоединилась к проверке информации о возможном жестоком обращении в реабилитационном центре в Сантк-Петербурге. Об этом она написала в МАХ.

По словам омбудсмена, о возможных преступлениях она узнала из СМИ.

"Совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой взяли ситуацию на контроль. Направлено официальное обращение в надзорные органы с просьбой провести комплексную проверку изложенных обстоятельств", – указала Лантратова.

Он отметила, что, по данным одной из бывших пациенток, в центр могли помещать людей насильственно, там были регулярные избиения, лишение сна, еды и связи с близкими. Как подчеркнула омбудсмен, пострадавшая также рассказала, что ее принудительно отправили в рехаб, забрали телефон и истязали под видом лечения.

Ранее следователи открыли уголовное дело после сообщений о том, что в реабилитационном центре в Луховицах силой удерживали мужчину. СМИ сообщали, что речь идет о рехабе "Мост надежды". Работники центра незаконно удержали мужчину по имени Юрий, заставив подписать документы о добровольном нахождении там. В итоге он смог сбежать.

