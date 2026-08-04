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04 августа, 16:15

Наука

Японские астрофизики нашли ускоритель частиц мощнее Большого адронного коллайдера

Фото: 123RF.com/paintingcat

Японские астрофизики подтвердили, что объект LHAASO J1912+1014u в созвездии Орла – это протонный певатрон, естественный космический ускоритель, разгоняющий протоны до энергий свыше одного петаэлектронвольта. Он превышает возможности Большого адронного коллайдера, результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Источник был обнаружен в 2024 году. Команда под руководством Цунэфуми Мидзуно из Хиросимского центра астрофизических исследований изучила его, объединив данные нескольких обсерваторий.

Три независимых наблюдения указали на протонное, а не электронное происхождение излучения. В частности, гамма-сигнал охватывает диапазон от сотен тераэлектронвольт до 400 мегаэлектронвольт. Также распределение гамма-излучения в гигаэлектронвольтном диапазоне совпадает с картой межзвездного газа по данным FUGIN. Кроме того, обсерватория Chandra зафиксировала лишь слабое рентгеновское излучение, тогда как источники с ускорением электронов обычно излучают в рентгене сильнее.

Команда планирует изучить еще несколько десятков подобных потенциальных певатронов в Млечном Пути, чтобы понять, насколько распространены такие естественные ускорители частиц в галактике.

Ранее астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) впервые зафиксировали тусклую звезду-компаньона красного сверхгиганта Бетельгейзе, который находится в созвездии Ориона. Ученые безуспешно искали спутник около 100 лет. Изображение звезды команда получила с помощью "Очень большого телескопа" (VLT) в чилийской пустыне Атакама.

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