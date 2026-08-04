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04 августа, 16:16

Экономика

Путин подписал закон о контроле за наценками на продукты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который позволяет отслеживать цены на продовольственные товары на всех этапах их движения. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает "Газета.ру".

Согласно закону, уполномоченные федеральные органы власти получат доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, чтобы выявлять резкий рост цен и анализировать его причины. Перечень таких органов и товаров, в отношении которых допускается получение этих данных, определит правительство.

Ранее сообщалось, что стоимость "бургерного набора" с 2010 года в России увеличилась в 3,5 раза. За это время цены на ингредиенты для приготовления блюда в домашних условиях выросли на 252,7%. Среднегодовой рост цен на продукты для бургера составил около 8%.

По данным на июнь 2026 года стоимость самодельного бургера, если суммировать цены на все ингредиенты, составила 145,5 рубля.

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

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