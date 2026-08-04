People: звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн впервые стал отцом

Фото: кадр из сериала "Сокол и Зимний Солдат"; режиссер – Кари Скогланд; производство – Marvel Studios Inc.

Звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн и британская актриса Аннабелль Уоллис впервые стали родителями. Об этом сообщает портал People.

Как сказано в материале, первенец родился в июле. Пол ребенка, имя и дату рождения супруги пока не раскрыли. Они также пока никак не прокомментировали данное событие.

О скором пополнении в семье СМИ писали в апреле 2026 года. Тогда пара попала в объектив папарацци. На кадрах был заметен округлившийся живот актрисы.

Незадолго до рождения первенца Стэн рассказывал, что с большим волнением ждет нового этапа своей жизни. Он заявлял, что серьезно относится к будущей роли отца и хочет быть хорошим родителем для ребенка.

Ранее американский актер Люк Уилсон, известный по роли в фильме "Блондинка в законе", впервые стал отцом в 54 года. У него и его 24-летней избранницы Кендалл Йейтс родилась девочка. Они появились с ребенком на публике, однако не раскрыли ни имя, ни дату рождения.

