Fesco приостановила прием заявок на перевозки через Черное море

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Транспортная группа Fesco временно прекращает принимать новые заявки на отправку грузов через акваторию Черного моря. Причиной стал инцидент с судном "Янина", сообщили в пресс-службе компании.

В Fesco пояснили, что решение действует до момента выработки новых решений с учетом факторов риска. Защищенность экипажей и грузов остается безусловным приоритетом, подчеркнули в компании.

В связи с этим прорабатываются альтернативные варианты доставки, которые будут соответствовать всем мерам безопасности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дроном атаковали торговое судно "Янина" в Черном море в ночь на 1 августа. Контейнеровоз перевозил гражданскую продукцию в международных водах. В результате удара судно затонуло. Все 17 членов экипажа смогли оперативно его покинуть.

