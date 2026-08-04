Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 18:11

Экономика

Fesco приостановила прием заявок на перевозки через Черное море

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Транспортная группа Fesco временно прекращает принимать новые заявки на отправку грузов через акваторию Черного моря. Причиной стал инцидент с судном "Янина", сообщили в пресс-службе компании.

В Fesco пояснили, что решение действует до момента выработки новых решений с учетом факторов риска. Защищенность экипажей и грузов остается безусловным приоритетом, подчеркнули в компании.

В связи с этим прорабатываются альтернативные варианты доставки, которые будут соответствовать всем мерам безопасности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дроном атаковали торговое судно "Янина" в Черном море в ночь на 1 августа. Контейнеровоз перевозил гражданскую продукцию в международных водах. В результате удара судно затонуло. Все 17 членов экипажа смогли оперативно его покинуть.

Читайте также


экономикапроисшествия

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика