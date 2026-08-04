Юрист Русяев посоветовал фотографировать питомца до процедур в груминг-салоне

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Хозяевам животных стоит фотографировать питомцев перед посещением груминг-салонов, а также уточнять составы используемых мастерами средств. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил юрист Илья Русяев.

Ранее телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил, что в одном из московских салонов после груминга погибла собака породы бишон-фризе. Диагноз – тяжелый аллергический отек легких. По мнению хозяйки, причина смерти питомца в том, что грумер держала кондиционер на шерсти животного слишком долго.

Русяев подчеркнул, что владельцам животных всегда стоит подстраховываться, в первую очередь обязательно заключать письменный договор либо требовать квитанцию с перечнем процедур.



Илья Русяев юрист Также необходимо предварительно сообщать грумеру сведения о случавшихся у животного аллергических реакциях и особенностях породы в переписке, которая сохранится в телефоне.

Также полезно сфотографировать животное перед передачей мастеру, уточнить наличие видеонаблюдения в зале и попросить показать состав используемой косметики. После оплаты важно брать и сохранять чек, который подтвердит и факт услуги, и конкретного исполнителя. Такой набор доказательств переводит теоретический спор из обмена словами в дело с документально закрепленной позицией владельца, пояснил Русяев.

В свою очередь, в случае фатальных последствий, как с погибшей собакой, хозяевам необходимо провести патолого-анатомическое исследование, а также письменно запросить у салона сведения о применявшихся средствах. Затем нужно написать претензию заведению с требованием возместить стоимость животного, расходы на ветеринарную помощь и компенсировать моральный вред. Юрист напомнил, что статья 137 ГК РФ относит животных к имуществу, поэтому услуги груминга подпадают под действие закона РФ "О защите прав потребителей". Он обязывает исполнителя возмещать вред, причиненный вследствие недостатков услуги.

Если салон откажется удовлетворить требования владельца животного добровольно и дело дойдет до суда, с организации могут взыскать дополнительный штраф в размере 50% от общей присужденной суммы, предупредил эксперт.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская назвала смертельно опасные для питомцев дачные растения. Среди них азалии и рододендрон: употребление даже небольшого количества способно вызвать остановку сердца или паралич у кошки или собаки.

