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04 августа, 20:18

Мэр Москвы

Собянин: Москва является одним из мировых лидеров по развитию транспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин назвал Москву одним из мировых лидеров по развитию транспорта. Об этом он заявил во время выступления на V Международном транспортном саммите.

Мэр отметил, что только за последние годы в городе построили новые линии и станции метро, два кольца наземного метро и самое большое в мире подземное кольцо – Большую кольцевую линию (БКЛ).

Кроме того, пришлось изменить идеологию развития Москвы: теперь работа, услуги, объекты торговли, образования и здравоохранения находятся в шаговой доступности. Для этого перестроили генеральный план и мастер-план. В спальных районах создали порядка 2 миллионов новых рабочих мест.

По его словам, снизилась транспортная нагрузка на центр города. Многие дороги теперь проходят не только через центральную часть столицы.

Также Собянин рассказал о благоустройстве: в Москве привели в порядок тысячи дворов, улиц, парков и скверов. Благодаря этому количество пешеходов выросло в 4–5 раз. Улучшилась и экологическая ситуация за счет новых требований к транспорту.

Новые спортивные площадки и школы в разных районах дали москвичам возможность вести здоровый образ жизни и получать знания прямо рядом с местом жительства.

Москва также является лидером по транспортной безопасности, добавил Собянин. Это стало возможным благодаря современным технологиям, системе распознавания лиц и камерам видеонаблюдения на дорогах.

Кроме того, градоначальник отметил, что культурная жизнь в городе вышла за пределы известных площадок. Музыку можно услышать в метро, на вокзалах и в транспортных узлах.

Ранее Собянин сообщил, что МЦД планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Он отметил, что это сделает поездки более комфортными как минимум для 30 миллионов человек, живущих в Центральном регионе России. Осуществить планы помогает правительство.

Собянин выступил на Международном транспортном саммите в Москве

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