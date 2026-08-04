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04 августа, 20:56

Происшествия

Силы ПВО сбили 304 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 08:00 до 20:00 по московскому времени сбили 304 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, все аппараты были самолетного типа. Их перехватили и нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, а также Черным морем.

Ранее украинские военные атаковали гражданский автомобиль в селе Лобки Погарского района Брянской области. В результате удара погиб водитель транспортного средства. Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего.

Всего за неделю с 27 июля по 2 августа от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 49 россиян, в том числе четверо детей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

При атаке БПЛА в Геленджике погибли трое детей

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