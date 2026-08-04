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04 августа, 09:27

Происшествия

В Нижегородской области отражена атака 26 БПЛА

Фото: mil.ru

Атака 26 дронов была отражена в ночь на 4 августа над территорией Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в MAX.

По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждения получили несколько автомобилей.

На месте падения обломков работают оперативные службы. Губернатор поблагодарил силы ПВО Минобороны и резервистов отряда "БАРС-НН" за работу.

Ранее массированную атаку дронов отразили в Башкирии. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп "БАРС" ликвидированы 25 БПЛА. По словам главы республики Радия Хабирова, пострадавших нет.

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