Военнослужащий убил четырех человек под Севастополем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Военнослужащий открыл огонь по людям в селе Хмельницком под Севастополем, в результате чего четыре человека погибли, еще четверо пострадали. Стрелка задержали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По его данным, сначала военный начал стрелять по сослуживцам, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал. Затем в селе он ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей – двоих мужчин 71 года и 59 лет и 64-летнюю женщину.

На месте ЧП работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее в Оренбуржье один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения в результате стрельбы при задержании преступника. Они прибыли на место для задержания злоумышленника, который находился в федеральном розыске, но тот открыл стрельбу и скрылся.

