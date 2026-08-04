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04 августа, 09:56

Наука

Полное солнечное затмение москвичи смогут увидеть только в XXII веке

Фото: Агентство "Москва"

Полное солнечное затмение над Москвой можно будет увидеть только в следующем веке. Об этом Агентству "Москва" рассказал старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

Он уточнил, что затмение, которое смогут наблюдать жители европейской части России, произойдет в 2061 году, а в Москве – в 2126 году.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа всего 9 минут. Частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт.

Момент максимального покрытия видимого диска Солнца наступит в 20:08. Общая продолжительность полного солнечного затмения составит около 4,5 часа.

Вместе с тем август 2026 года окажется самым насыщенным месяцем по количеству астрономических явлений. Кроме полного солнечного затмения 12 августа, 28-го ожидается частное лунное затмение.

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